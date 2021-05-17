Süleyman Seba'nın balmumu heykelinde şampiyonluk kutlaması

Eskişehir'de bir grup Beşiktaş taraftarı, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'ndeki heykelini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirip, şampiyonluk kutlaması yaptı.