Süleyman Hurma: "Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız"
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Süleyman Hurma: "Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız"

Süleyman Hurma: 'Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız" dedi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul'una katılan Süleyman Hurma basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hurma, "Tüm kulüpler gibi biz de geçen sezondan daha iyi bir sezon yaşamayı hedefliyoruz. Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Maalesef hedefe ulaşamadık. Bu sene daha güçlü bir takım olmayı umut ediyoruz. Ona yönelik transferler gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"YAYIN GELİRLERİNDE CİDDİ ŞEKİLDE DARALMA OLDU"

Yayın gelirleri hakkında da konuşan Başkan Hurma, "Futbol bir kere ekonomik tarafı bir tarafa taraftarsız hiçbir şekilde güzel olmuyor. Sahanın yayının görüntüsü bile güzel olmuyor. Ancak ekonomik olarak kulüpler büyük yıkım aldı. Yayın gelirlerinde ciddi şekilde daralma oldu, döviz kurlarında gerilemeler oldu, sponsor kaybı oldu, maç günü hasılatı kayıplarımız oldu ve bir de üzerine vergi ile ilgili sıkıntılarımız var. Dolayısıyla kulüplerin hareket etmesi neredeyse imkansızlaştı. Sonuç olarak Türkiye güçlü bir ülke. Çalışarak bu sorunları yenip kulüpleri arzu edilen hedefe taşıyacağız" diye konuştu.

"KARAGÜMRÜK'Ü ARZU ETTİĞİ STADYUM VE TESİSE KAVUŞTURMUŞ OLURUZ"

Stat çalışmaları hakkında bilgi veren Hurma, "Spor bakanımız Kasapoğlu, Çevre Bakanı Kurum, Fatih Belediye Başkanı ciddi ve yoğun bir çaba gösteriyorlar. Arnavutköy'de bir arazi belirlendi. Onun için çalışmalar sürdürülüyor. Bu sezon bitmeden bizde bu prosedürleri bitirmiş ve Karagümrük'ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz" açıklamasında bulundu.

"TRANSFERLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Transferlerin devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Başkan Hurma, "Transferler hiçbir zaman bitmez. Kulüplere her zaman gelenler ve gidenler olabilir. Önemli olan kulübün iyi durumda olması. Bir ve iki transfer yapmayı düşünüyoruz" cevabını verdi.

(Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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