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Süleyman Demirtaş: "Samsun'da sporu 5 kategoride destekleyeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Futbol, okul sporları, takım sporları, ferdi branş ve engelli spor branşları olarak 5 kategoride kulüplere ve sporculara destek olacağız" dedi.

Süleyman Demirtaş:
20.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:08

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Futbol, okul sporları, takım sporları, ferdi branş ve engelli spor branşları olarak 5 kategoride kulüplere ve sporculara destek olacağız" dedi.

Anakentspor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş basın mensuplarıyla bir araya gelerek Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin spor projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Demirtaş yeni dönemde yapılacak olan yatırım ve destekleri anlattığı toplantıda Samsunspor'a da başarılar diledi.

Samsun'da spor adına güzel işler yapmayı hedeflediklerini belirten Anakentspor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Samsun'un en büyük markası olan Samsunspor'un geçmişini düşündüğümüzde zorlu süreçlerden bugüne geldi. Kulüp şu anda Süper Lig kulüpleriyle yarışırcasına spor haberlerinde, transfer haberlerinde yer alıyor. Bu manada büyük bir rahatlığımız, sevincimiz var. Arzu ediyoruz ki, Samsunspor bu sene bu ligde misafir kaldıktan sonra gelecek yıl Türkiye'de sonraki yıl Avrupa'da olacak. Başkanın, yönetimin ve Ertuğrul hoca gibi bir değerin ortaya koyduğu vizyon bu. Büyükşehir Belediyesi olarak futbol alanında değişik düşüncelerimiz var. Samsunspor'a altyapı olacak mahiyette bir yapı düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin spora yapacağı katkılar ve yatırımlar ile ilgili uzun soluklu bir çalışma hazırladıklarını ve bu çalışma hazırlanırken Türkiye genelinde yapılan spor faaliyet ve yatırımlarını detaylı bir şekilde incelediklerini belirten Başkan Demirtaş, "Uzun bir çalışma sonucunda ortak bir akıl olarak şu anda sonuçlarının çok iyi olacağına inandığımız bir spor politikasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e sunduk. Onayını aldık ve çalışmalara başladık" dedi.

Samsun'un sportif faaliyetlerde tesisleşme noktasında iyi yerlerde olduğunu belirten Süleyman Demirtaş, "Spor turizmini canlandırmak için amatör sporu ve sporcuları destekleyeceğiz. Bunu futbol, okul sporları, takım sporları, ferdi branş ve engelli spor branşları olarak 5 kategoride yapacağız. Okullarda yetenek taraması yapılıyor. Türk sporunun geleceğinin bu tür projelerde olduğuna inanıyorum" İfadelerini kullandı.

S amsun'da spor okulları açarak gençleri spora yönlendireceklerini ve başarılı sporcuların şehir adına müsabakalara katılması için çalışacaklarını da söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş şöyle konuştu:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak spor okulları açacağız. İmkanlarımızı bu manada seferber edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir protokol yaparak salonları ortak kullanırız. Bu okulları mahallelere de taşıyacağız. Performans sporunu destekleyeceğiz. Samsun'da bir sporcuyu yetiştiriyoruz. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu yapıyoruz. Sonra Samsun'da tutamıyoruz. Bu Samsun'daki spor yöneticileri açısından içte bir yara. Burada yetişmiş bütün çocuklara kapıyı açmış, Samsun adına yarışma kararlılığını ortaya koymuş durumdayız. Sporcuları da bünyemize alıyoruz. Tekvandoda çok sayıda milli sporcu var, badmintonda, boksta, eskrimde sporcularımız var. Her antrenör ve sporcuya sahip çıkacağız. Sporun içindeki spor adamlarının rekabet duygusu ve beklentilerine cevap vermek zor. Vezirköprü'deki güreş antrenörü bir sporcu yetiştirdi. Diyeceğiz ki arkadaşa, 'Kulübüne yetiştirme ücreti veriyoruz. Bu sporcuyu Büyükşehir Belediyesi adına yarıştıralım. İstersen sen antrene et. Bundan sonraki süreçte sporcunun ödemelerini biz yapacağız. Bunun dışında çocuk başarı kazandığı zaman seni de ödüllendireceğiz' böylelikle hem sporcuyu hem antrenörü motive edeceğiz. Spor global, küresel bir olay bunu kabul ediyoruz. Ama öncelikli olarak Samsun'un çocuklarıyla yol almayı planlıyoruz. Daha sonra imkanlar ölçüsünde soluklandıkça ve tadını almaya başladıkça sporla ilgili hazları yaşamaya başladıkça sporun doğasında, doğrusunda ne varsa onla beraber yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Bu manada siz değerli basın camiasının desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sporcular için önemli yapılan işin karşılık bulması adına önemli. Sizlerin de desteğinin tam olacağı duygusunu taşıyorum."

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ve Spor Şube Müdürü Savaş Kesgin de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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