Süleyman Atlı'dan bronz madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.

Süleyman Atlı'dan bronz madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minst'te devam ediyor. 57 kiloda üçüncülük maçı için mindere çıkan milli güreşçi Süleyman Atlı, Ukraynalı Taras Markovych ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Atlı, Markovych'yi 12-9 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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