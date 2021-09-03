Sudan ucuza dünya yıldızı! Pjanic'in düşük bir ücretle Beşiktaş'a gelmesi herkesi şaşırttı

Eylül 2020'de tam 60 milyon euro bedelle Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Miralem Pjanic, dün akşam hızlı bir operasyonla Beşiktaş'a katıldı. Dünyaca ünlü Bosna-Hersekli oyuncu, bir sezon kiralık oynayacak. Pjanic, 2,75 milyon euro garanti ücret alacak. Barcelona'da senelik 10 milyon euroya oynayan Pjanic'in piyasasına göre uygun bir maaşla getirilmesi taraftarı memnun etti, futbol kamuoyunu da şaşırttı.

2011'den günümüze dek Roma ve Juventus forması altında yaptıklarıyla Avrupa'nın sayılı orta sahalarından biri haline dönüşen Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olması ortalığı salladı. Barcelona'nın 60 milyon euro bonservis, senelik 10 milyon euro maaş verdiği Pjanic'in transferi hem memnun etti hem de şaşırttı.

KALAN KISIM BARCELONA'DAN

Ekonomik olarak çok zor günler geçiren Barcelona'da Pique, Alba, Busquets ve Roberto dışında, yeni transferler de dahil herkes gidebilir. Maaş yükünü hafifletmeye çalışan Katalan devi, Pjanic'in maaşının kalan kısmını üstlenecek.

AHMET BULUT ROLÜ

Dünyaca ünlü Türk menajer Ahmet Bulut, Pjanic'in kazandırılmasında büyük rol oynadı. Adeta transferi bitiren isim oldu. Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in de transferde önemli payı var.