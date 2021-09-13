Sudan'a giden Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti incelemelerine başladı - Haberler Ekonomi
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Sudan'a giden Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti incelemelerine başladı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Ekonomi
Sudan'a giden Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti incelemelerine başladı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Hayvancılık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde Sudan'da bulunan teknik heyet incelemelerine başladı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Hayvancılık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde Sudan'da bulunan teknik heyet incelemelerine başladı.

Heyet, başkent Hartum'daki bakanlık binasında Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da katılımıyla Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi ile iş birliği imkanlarını görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Abdunnebi, "Heyetin gelmesinden çok memnuniyet duyduk. Bu ziyaret, 25 ile 28 Ağustos arasında Türkiye'de yaptığımız temaslar sonucunda gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Ziyaretten somut sonuçlar almayı temenni ettiklerini belirten Sudanlı bakan, heyetin her talebini karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da iki bakanlığın teknik iş birliğinin geliştirilmesi kararı aldıklarını ifade etti.

"Hayvanların takibi, aşılanması, ırk ıslahı gibi alanlarda nasıl iş birliği yapacağımızı gözden geçireceğiz." diyen Neziroğlu, bu süreçte ellerinden gelen desteği vereceklerini anlattı.

Heyet, görüşmelerin ardından Veteriner Eğitim Hastanesi'ni ve Gen Kaynaklarını Geliştirme Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Heyet, 18 Eylül'e kadar temaslarını sürdürecek.

AA / Ömer Erdem - Ekonomi Haberleri
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