Suç gelirleri ile mücadeleye Papara'dan katkı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bankalar dışında en fazla bildirim yaparak katkı sağlayan kuruluşlardan biri Papara oldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bankalar dışında en fazla bildirim yaparak katkı sağlayan kuruluşlardan biri Papara oldu. Papara'dan yapılan açıklamada, "Kullanıcılarının güvenliğini üst seviyeye çıkararak yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getiren Papara, tespit ettiği şüpheli işlemleri MASAK'a bildiriyor" denildi.

Türkiye'nin fintech kuruluşu, 8 milyonu aşkın kullanıcısı olan Papara, siber suçlar ve suç gelirleri ile mücadelesini sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, "Papara bünyesinde istihdam edilen MASAK Uyum Görevlileri ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla, şüpheli işlemler tespit edilip analiz edildikten sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildiriliyor. Bu çalışmalar neticesinde Papara, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 2020'de bilişim sistemleri vasıtasıyla oynatılan yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara en fazla katkı sağlayan kuruluşlardan oldu. MASAK tarafından, Başkanlığa 2020 yılında 250 bin 597 bildirim gönderildiği açıklanmıştı" ifadeleri yer aldı.

"YÜKSEK GÜVENLİK DÜZEYİ"

Papara Kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı, yaptığı açıklamada, "Elektronik para kuruluşları; internet ortamında sahtekarlık, piyasa manipülasyonu, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi birtakım mali suçlara maruz kalabiliyor. Papara olarak bu tarz suçlara ve suçlulara geçit vermemek üzere yüksek alarm düzeyi içeren tedbirler alıyoruz. Suçla mücadele ve kullanıcılarımızın güvenliği için uyum ve güvenlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Riskleri asgari seviyede tutmak ve bilgi güvenliğini sağlamak için en ileri teknolojileri kullanıyoruz. Papara nezdinde açılmış olan hesaplar ve bu hesaplar üzerinden gerçekleşen tüm işlemler, olası suçlara karşı hem Papara'nın geliştirdiği hem de üçüncü partiler tarafından sağlanan yazılımlar aracılığıyla belirli filtrelerden geçiyor. Tespitler ve analizler üzerine gerekli bildirimler yapılıyor" dedi.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve pandemi döneminde dijital hizmetlere olan talebin artmasıyla sanal ortamda gerçekleşen bazı suçlarda artış olduğunu belirten Ahmed Faruk Karslı, "Biz de bu doğrultuda önlemlerimizi artırıyor ve sıkılaştırıyoruz. Diğer yandan düzenleyici kurumlarımız olan Merkez Bankası ve MASAK'ın pandemi döneminde hızlı aksiyon alarak yeni düzenlemelerinde suçla mücadeleye oldukça geniş yer vermesi kamunun suçla mücadele konusundaki kararlığını ve iradesini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı