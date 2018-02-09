Subaru'nun 2018 Yılı Otomobil Sporları Aktiviteleri Belli Oldu

Subaru Tennica International (STI) Subaru Motorsport'un 2018 yılı takvimi açıklandı.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Subaru, BRZ GT300 yarış otomobiliyle bu yıl da Japonya'nın en popüler yarış serisi olarak kabul edilen SUPER GT Series'de yarışacak.

Takımın genel müdürlüğünü STI'dan Makoto Shibuya üstlenirken takımın diğer operasyonlarını R&D Sport üstlenecek. Ekibin bu yıl yarışacak pilotları ise Takuto Iguchi ve Hideki Yamauchi olacak.



Yarışacak olan Subaru GT300, Subaru'nun imzası niteliğindeki Boxer motor, aerodinamik eklentiler, yüksek performanslı frenler ve geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle donatıldı.

Nürburgring 24 Saat Yarışı



Bu yıl 10-13 Mayıs'ta düzenlenecek 46. Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda Subaru da yer alacak.

Yarışta, 2.0 litre turbo beslemeli otomobillerin mücadele ettiği SP3T sınıfında Subaru WRX STI ile yarışacak olan Subaru, daha önce 2011, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında da bu sınıfta liderliği elde etmişti.

Takım yöneticiliği görevini STI'dan Hideharu Tatsumi üstlenirken teknik ekip ise Japonya'daki Subaru bayilerinin servis elemanları arasından seçildi. Yarışacak pilotlar ise Carlo van Dam (Hollanda), Tim Schrick (Almanya), Hideki Yamauchi (Japonya) ve Subaru SUPER GT pilotu Takuto Iguchi (Japonya) olarak açıklandı.

Hazırlanan yarış otomobili piste uygun şekilde kalibre edilmiş motora, yeni şanzıman oranlarına ve geliştirilmiş fren sistemine sahip durumda bulunuyor.

STI, GAZOO Racing 86/BRZ One-Make yarış serisinde mücadele eden Subaru BRZ ekiplerine teknik destek vereceğini de duyurdu.

2018'de 30. yılını kutlayan STI markası, Subaru modellerini geliştirip yollarla ve pistlerle buluşturmaya devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Subaru'nun arkadan itişli BRZ modeli Türkiye'de de 2 ayrı versiyon ile satışa sunuluyor. Manuel ve otomatik vitesli olarak sunulan BRZ'nin yenilenen 2018 model yılı versiyonlarında, yürüyen aksam, işçilik, malzeme kalitesi ve donanım açısından en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2.0 litre atmosferik motora sahip olan otomobil 200 HP güç üretiyor.