Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada'yı 6-1 mağlup ederken, yeni transfer Luis Suarez de ilk maçında 2 gol attı, 1 de asist yaptı.