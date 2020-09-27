Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti
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Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti

27.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:21

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada'yı 6-1 mağlup ederken, yeni transfer Luis Suarez de ilk maçında 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Costa, 47. dakikada Correa, 65. dakikada Felix, 73. dakikada Llorente ve 85 ile 90+4. dakikalarda yeni transfer Luis Suarez'den geldi.

Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti

SUAREZ'DEN İLK MAÇINDA 2 GOL VE 1 ASİST

Luis Suarez 70. dakikada oyuna dahil olduktan sonra ilk maçında 2 gol atma sevinci yaşadı ve Llorente'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Granada'nın tek sayısını atan isim ise 87. dakikada Molino'ydu.

Bu sonucun ardından ilk 2 maçı ertelenen Atletico Madrid ilk maçından galibiyetle ayrılırken, ilk 2 maçını kazanan Granada yenilgiyle tanışarak 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Huesca'ya konuk olacak, Granada ise Cadiz deplasmanına gidecek.

Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti
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