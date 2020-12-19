Atletico Madrid'li Luis Suarez, dil sınavı sorularını önceden bildiğini itiraf etti
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Atletico Madrid'li Luis Suarez, dil sınavı sorularını önceden bildiğini itiraf etti

19.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:58

Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez, İtalya Perugia Başsavcılığına verdiği ifadede vatandaşlık başvurusu için girdiği dil sınavının içeriğini önceden bildiği itirafında bulundu. İtalya Perugia Başsavcılığı, yıldız futbolcu hakkında "sahtecilik soruşturması" başlatmıştı.

Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez, vatandaşlık başvurusu için girdiği dil yeterlilik sınavı hakkında 'sahtecilik soruşturması' yürüten İtalya Perugia Başsavcılığına video konferans yoluyla verdiği ifadede, sınav içeriğini önceden bildiğini itiraf etti.

İtalya Perugia Başsavcılığı, 22 Eylül'de başlatılan "sahtecilik soruşturması" kapsamında Uruguaylı futbolcu Luiz Suarez'e, vatandaşlık başvurusunda zorunlu olan dil testini geçmesi için sınav içeriğinin önceden verildiğinin tespit edildiğini bildirerek, Juventus kulübü yetkilileri hakkında soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu. Suarez'in 17 Eylül'de girdiği dil yeterlilik sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili sınavı yürüten Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego'nun yanı sıra üniversitede üst düzey yetkili 3 yönetici ve öğretim görevlisi de 8 ay süreyle tedbir amaçlı olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Uruguaylı futbolcunun sınavını yürüten Lorenzo Rocca ise 29 Ekim'de görevinden istifa etmişti.

VATANDAŞLIK İÇİN DİL SINAVI GEREKİYOR

Eylül ayında Juventus takımına transfer olan Suarez'in, İtalya futbol ligi Serie A'da Avrupa Birliği harici ülke vatandaşlarına uygulanan 3 yabancı sınırına tabi olmamak amacıyla İtalyan pasaportu olan eşi üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunduğu tahmin ediliyordu. İtalya, eş durumundan vatandaşlık başvurusu yapanlardan B1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikası talep ediyor.

Öte yandan Suarez, dil sınavı soruşturmasının ardından İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu.

Atletico Madrid'li Luis Suarez, dil sınavı sorularını önceden bildiğini itiraf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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