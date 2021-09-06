Sualtı hokeyinde şampiyon Deniz Yıldızları Spor Kulübü oldu
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Sualtı hokeyinde şampiyon Deniz Yıldızları Spor Kulübü oldu

Sualtı hokeyinde şampiyon Deniz Yıldızları Spor Kulübü oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın kadınlar ve erkekler kategorisinde, Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın kadınlar ve erkekler kategorisinde, Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 23 spor kulübünden 12 kadın, 20 erkek takımın yarıştığı şampiyona Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Türkiye Şampiyonu olan ve dereceye giren takımlarımızı gönülden kutluyorum. 4 günde yoğun ve zor müsabaka maratonu yaşadık. Şampiyonluk mücadelelerine katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere organizasyonda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Kocaeli Belediyesi, Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerimize ve organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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