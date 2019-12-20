Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası DPÜ'de

20.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:11

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.



DPÜ Olimpik Yüzme Havuzu, Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda süren Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda 12, erkeklerde 22 spor kulübü şampiyonluk için yarışıyor.



"NEFES KESECEK MÜCADELELER İZLEYECEĞİZ"



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm kulüplere teşekkür ederek, başarılar diledi. Özen, "Umuyorum ki gençlerden oluşan takımlarımız, arzu ettikleri performansları ortaya koyacaklar. Nefes kesen güzel mücadeleler izleyeceğiz. Genç sporcularımızı uluslararası başarılara hazırlamak için yeni sezonda birçok yarışma ve etkinliğimiz olacak. Şampiyonluk organizasyonunda her yıl önemli katkılarda bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Spor Genel Müdürlüğümüze, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kütahya Belediye Başkanlığına sualtı topluluğu üyelerimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA