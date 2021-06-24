'Su için' mesajı veren Cristiano Ronaldo'ya kola şişesi fırlatıldı

Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan maçı öncesi basın toplantısında masadaki kola şişelerini kaldırıp 'Su için' demesiyle başlayan olaylar devam ediyor. 60. dakikada Ronaldo'nun attığı ikinci golünün kutlaması esnasında yıldız futbolcuya tribünden kola şişesi atıldı. Ronaldo, şişe kapaklarını açıp içeceği fırlatanlara tepki gösterdi. Ardından bir taraftar da sahaya girdi, güvenlikler müdahale etti.

F Grubu 3. maçı için Fransa ile karşı karşıya gelen Portekiz'de, 60. dakikada gelen ikinci penaltı golünün kutlamaları esnasında Cristiano Ronaldo'ya tribünden kola şişesi atıldı. Ardından bir taraftarın da sahaya girmesi üzerine güvenlik müdahale etmek zorunda kaldı.

MAÇ SONU DAHA SAHAYA GİRDİLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte birkaç taraftar sahaya girip, Ronaldo'ya doğru yürüdü. Ancak Portekizli star hiç istifini bozmadı.

ŞİŞELER İKONLAŞTI

Ronaldo'nun kola şişesini kaldırmasının ardından Pogba da aynı hareketi yapıp, alkollü içecek sponsorunun şişesini önünden kaldırmıştı. Ardından Rusya Teknik Direktörü Çerçesov, önündeki kola şişesini açıp içtikten sonra kameralara tebessüm etmişti. Tribünden gelen bu hareket, içecek atışmasının süreceğinin mesajı oldu.