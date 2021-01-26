"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
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"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

26.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:51

İtalyan devi Lazio'nun fanatik bir taraftarı olan ve takımının kazandığı her maç sonrası çıplak pozlarını paylaşan model Anna Falchi, başkent ekibine nasıl gönül verdiğini ve şampiyon olunması halinde soyunup soyunmayacağını anlattı. Falchi, "Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.

Ülkesinde bir televizyon programına konuk olan Anna Falchi, Lazio taraftarı olmasını kardeşinin sağladığını söyledi.

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

"Neden Lazio'yu tutuyorum? Çünkü erkek kardeşim Roman bunu sağladı" diyen Falchi, "Önce Lazio'yu renkleri güzel olduğu için tercih etmiştim."

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

"Sonrasında logosundaki kartal ilgimi çekti ve en sonunda da tutkunu oldum" şeklinde konuştu.

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Takımın şampiyon olması halinde soyunacağını yineleyen 48 yaşındaki model, "Bunu Lazio her kazandığında zaten yapıyorum. Bunu yapan tek kişiymişim."

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

"Taraftarlar bu konuyu bana sorduğunda, bunun artık batıl bir gerçek haline geldiğini söyledim."

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

"Şu an daha fazlasını yapmıyorum ancak şampiyonluk halinde yaparım" ifadelerini kullandı.

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor

Sürekli yıldız golcü Ciro Immobile'nin formasını giymesine de vurgu yapan Anna Falchi, "Bunu çok önemsiyorum. En önemsediğim formam diyebilirim. Ciro Dortmund'a gol attığında bunun önemi benim için bir kat daha arttı" diyerek sözlerini noktaladı.

'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
'Şu an daha fazlasını yapmıyorum' diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor
Haber Yorumları (3)
RAŞİT GEZAL: ENBÜYÜK LAZİO
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ÇERÇİCİNİN BABASI: bu kadın zaten çıplak ha soyunuk ha soyunacak ne farkeder . .
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VEDAT MURIQI: YAŞA LAZİO
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500
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