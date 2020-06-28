Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi Almanya 2. Futbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Stuttgart, sahasında Darmstadt 98'e 3-1 yenilmesine rağmen Bundesliga yükseldi. Stuttgart forması giyen eski Beşiktaşlı Mario Gomez, profesyonel kariyerinin son maçına çıktı ve takımının tek golünü kaydederek yeşil sahalara veda etti.

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada Stuttgart sahasında Darmstadt 98'e 3-1 yenildi.

Dartmstadt'ın golleri 32'inci dakikada Serdar Dursun, 53'inci dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe attı. Stuttgart'ın tek golü 42'inci dakikada Mario Gomez'den geldi.

Bu sonuçla Stuttgart sezonu 58 puanla ikinci sırada tamamladı ve Bundesliga'ya yükseldi.

MARIO GOMEZ FUTBOLA GOLLE VEDA ETTİ

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, Darmstadt 98 mücadelesiyle son resmi maçını oynadı ve futbolu bıraktı.

Alman golcü, 42. dakikada attığı golle kariyerini noktalarken attığı gole rağmen gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı.

Stuttgart'ın doğrudan Bundesliga'ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82. dakikada yerini Sasa Kalajdzic'e bıraktı.

Mario Gomez, 2015/5016 sezonunda Beşiktaş'ta hem şampiyon olmuş hem de 26 golle gol krallığı yaşamıştı.

Gomez, maçın ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

HEIDENHEIM PLAY-OUT OYNAYACAK

Arminia Bielefeld'e deplasmanda 3-0 yenilen Heidenheim da sezonu 55 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligi 68 puanla lider tamamlayan Arminia Bielefeld'in Bundesliga'ya yükselmesi iki hafta önce kesinleşmişti.

Sezonu üçüncü sırda bitiren Heidenheim ise, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile "play-out" maçları oynayacak.

Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

Kaynak: AA