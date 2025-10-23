Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlıyor. Karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor. Stuttgart Atakan kim, Milli Takıma çağrılıyor mu?

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelmiş Türk asıllı bir profesyonel futbolcudur. 1,91 metre boyundaki Karazor, güçlü fiziği ve oyun zekâsı ile dikkat çeken bir orta saha oyuncusudur. Almanya'da doğup büyümesine rağmen kökeni Türkiye'ye dayanan futbolcu, hem Almanya hem Türkiye vatandaşıdır.

FUTBOLA BAŞLANGICI VE ALTYAPI YILLARI

Atakan Karazor futbola Almanya'nın Schwarz-Weiß Essen kulübünde başladı. Buradaki başarılı performansının ardından VfL Bochum altyapısına transfer oldu. Genç yaşta yeteneğiyle dikkat çeken Karazor, 2015 yılında Borussia Dortmund'un ikinci takımı olan Borussia Dortmund II'ye geçerek profesyonel futbol kariyerine adım attı. İki sezon boyunca bu takımda 59 maça çıkan futbolcu, burada gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

2017 yılında 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel'e transfer oldu. Kiel forması altında hem orta sahada hem de savunmada görev alarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Takımın oyun kurulumunda etkili bir rol üstlenerek Bundesliga seviyesinde forma giymeyi hedefledi.

VFB STUTTGART KARİYERİ

2019 yılında Almanya'nın köklü kulüplerinden VfB Stuttgart, Atakan Karazor'u transfer etti. Stuttgart formasıyla ilk sezonunda takımıyla birlikte Bundesliga'ya yükselme başarısı gösterdi. Savunma önünde sergilediği dengeli oyun, pas kalitesi ve liderlik özellikleri sayesinde kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Stuttgart'ta zamanla kaptanlık görevine kadar yükselen Karazor, hem saha içi disiplini hem de profesyonel tavırlarıyla takdir topladı. Özellikle 2023-2024 sezonunda Bundesliga'da gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girdi.

MİLLİ TAKIM VE KÖKENİ

Almanya doğumlu olmasına rağmen Atakan Karazor'un ailesi Türkiye'nin Konya bölgesindendir. Bu nedenle Türk kökenli bir futbolcu olarak iki ülkenin milli takımları için uygun statüye sahiptir. Karazor, ilerleyen dönemlerde Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeye sıcak baktığını belirtmiştir. Türk futbol kamuoyu, onun milli takımda oynaması yönünde büyük bir beklenti içindedir.

Milli Takıma çağrılıyor ancak henüz süre alamadı.

OYUN STİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Atakan Karazor'un en belirgin özelliği, oyunun her iki yönünde de etkili olabilmesidir. Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen, gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabilmektedir. Uzun boyu sayesinde hava toplarında üstünlük kurar, oyun kurulumunda ise pas isabet oranı yüksektir. Defansif anlamda güçlü pozisyon alışı, rakip atakları kesme yeteneği ve soğukkanlı oyun tarzı onu modern bir ön libero haline getirir.

Ayrıca liderlik özellikleriyle dikkat çeken Karazor, saha içinde takım arkadaşlarını yönlendiren bir karaktere sahiptir. Sert ama adil oyun tarzıyla tanınır. Teknik direktörleri tarafından genellikle "takımın sigortası" olarak nitelendirilir.

GÜNDEM VE ÖZEL HAYATI

2022 yılında özel hayatına dair bazı olumsuz haberlerle gündeme gelse de Atakan Karazor, bu süreci geride bırakıp futbol kariyerine odaklanmayı başardı. Profesyonel duruşu ve disiplinli yapısı sayesinde yeniden form tutarak takımındaki liderliğini sürdürdü.

GELECEK HEDEFLERİ

Atakan Karazor, 2028 yılına kadar sözleşmeli olduğu VfB Stuttgart ile kariyerine devam etmektedir. Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarındadır. Hedefi, hem kulüp düzeyinde Avrupa arenasında boy göstermek hem de Türkiye Milli Takımı formasıyla uluslararası başarılar kazanmaktır.