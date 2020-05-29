Stok artışıyla petrol düştü
Petrol fiyatları, küresel ölçekte düşen talep nedeniyle ABD stoklarının artmasıyla düşerken, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
29.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:18
Petrol fiyatları, küresel ölçekte düşen talep nedeniyle ABD stoklarının artmasıyla düşerken, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.76 düşüşle 35.56 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.25 düşüşle 32.98 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.39 dolar,altın, yüzde 0.03 artışla 1,719.59 dolar,bakır, yüzde 1.37 düşüşle 5,295.50 dolar,platin, yüzde 0.11 artışla 836.78 dolar,paladyum yüzde 0.59 artışla 1,952.54 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 377 lira, çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,479 liradan satılıyor.
Kaynak: DHA