Stjepan Tomas: "Yine bugün hakemi konuşuyoruz"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yine hakemi konuşmak zorunda kaldıklarını belirterek, "1-0 öne geçtik. İkinci devre Tunay kaleciyi geçti, net penaltı ve kırmızı karttı. O pozisyon kırılma noktası. 2'inci golden önce net el vardı. Maalesef hafta boyunca çalışıyoruz ama bu kadar olmaz. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle hakemlerle bu kadar olmaz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı