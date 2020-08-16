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Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali heyecan dolu bir maça sahne oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maça ise Manchester Cityli Sterling'in pozisyonu damgası vurdu.

16.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:49

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransız ekibi Olympique Lyon, İngiliz devi Manchester City'yi 3-1 yenerek müthiş bir başarı elde etti ve adını yarı finale yazdırdı. City'nin yıldızı Raheem Sterling, son anlarda kaçırdığı pozisyonla maçın kaderini belirledi.

Maçın 86. dakikasında Sterling Lyon 6 pası içinde önüne gelen topu bomboş kaleye atamadı. Topu auta nişanlayan Sterling büyük üzüntü yaşadı.

Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu pozisyondan 1 dakika sonra oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Fransız futbolcu, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı.

Manchester City'de futbolcular büyük yıkım yaşadı. Bazı futbolcular ise gözyaşlarını tutamadı.

Olympique Lyon, tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıktı.

Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
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