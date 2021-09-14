Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor
Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul'a geldi. Kuntz'un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'a teklif götürdü. Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Spor Haberleri
Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar

Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Bensu Soral Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Miralem Pjanic Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:42:45. #1.11#