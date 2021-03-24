Stars Of Region'ın kazanan girişimleri ödüllendirildi

Uludağ Ekonomi Zirvesi, Google Türkiye sponsorluğunda ve Galata Business Angels iş birliğiyle bir kez daha büyük bir start up yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, Google Türkiye sponsorluğunda ve Galata Business Angels iş birliğiyle bir kez daha büyük bir start up yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin hızla gelişen start-up ekosistemini uluslararası start-up'larla buluşturmanın yanı sıra ülkeyi aynı zamanda bir girişimcilik üssü olarak da konumlandırmayı amaçlayan Stars Of Region'ın kazananları, zirvenin ilk gününde gerçekleşen törenle açıklandı.

Stars Of Region 1'incilik ödülünü Blok-Z alırken, PulpoAR 2'ncilik, Nanomed ise 3'üncülük ödülüne layık görüldü. Artficial ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK PROJELER

Stars Of Region 2021'in birincisi olan Blok-Z, enerji sektöründe yazılım hizmetleri sunuyor. 2018 yılında kurulan şirket, enerji sektöründeki dijital dönüşüm sürecinin blok zincir ile gerçekleştirilmesine destek oluyor. Blok-Z, herkesin yeşil enerjiye ekonomik, şeffaf ve takip edilebilir şekilde erişimine olanak sağlıyor.

Stars Of Region'ın ikincisi olan PulpoAR, sanal deneme çözümleri sunuyor. Güzellik markalarına terzi usulü çözümler sunan PulpoAR, gerçekçi ve kolay entegre edilebilen sanal deneme altyapısı ile son kullanıcıya ürünü satın almadan önce deneyimleme ve deneme fırsatı veriyor.

3'üncülük ödülünü almaya hak kazanan Nanomed, 2017 yılından bu yana sağlık biyoteknolojileri alanında inovatif ürünler geliştiriyor. Nanomed, geliştirdiği biyosensörlerle tanı sürecini kısaltıp maliyetleri düşürüyor.

Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Artficial, İtalya merkezli heykel sanatının 3D baskı ile klonlanmasını sağlayan bir platform. Artficial, talep edilen heykelin 3D kopyasını alıp, 3D yazıcı ile istenilen boyutta ve renkte yeniden oluşturulmasını gerçekleştiriyor.

Google Türkiye sponsorluğunda, Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye'nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlattı. Bu sayede büyük ödül için yarışırken yatırım çekme fırsatlarını da değerlendirdiler.

Yarışmacılar başvuruları ardından öncelikle bir ön elemeye tabi tutuldular. Yarı finale kalan adaylarla yapılan görüşmeler sonrasında toplam 10 finalist belirlendi. Finale kalan 10 girişimci sunumlarını Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptı.

GBA yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve Zirve'nin konuşmacılarından oluşan liderler karşısında gerçekleşen sunumlarla ilk 3 belirlendi. Kazananların belirlenmesinde, girişimci fikirlerin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimcinin ve ekibinin geçmiş deneyimleri göz önünde bulunduruldu.

Jüri üyeleri arasında; Varol Civil, Mehmet Buldurgan, Hande Çilingir, İhsan Elgin, Münteha Adalı, Kaan Boyner, Uğur Şeker, Arif Akdağ, Sina Afra ve Sırma Süren gibi isimlerin yer aldığı Stars Of Region, girişimciler için yatırım kapılarını açan bir fırsat platformu konumunda. İş dünyasının dikkatini çekme ve yatırım alma fırsatı yakalayan girişimciler, iş dünyasının önemli isimleriyle networking şansı da yakalıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı