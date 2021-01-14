Star Wars Battlefront 2 Epic Games bedava nasıl alınır, son gün ne zaman? Epic Games Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri, kaç gb?

Epic Games ücretsiz oyunlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 280 TL değerinde olan Star Wars Battlefront II, Epic Games'e ücretsiz olarak geliyor. Star Wars Battlefront 2 Epic Games bedava nasıl alınır, son gün ne zaman? Epic Games Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri, kaç gb?

Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz Epic Games Store, 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyununu önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtacak. Epic Games Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri, kaç gb?

STAR WARS BATTLEFRONT 2 BEDAVA NASIL ALINIR?

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, mağaza kısmından ücretsiz oyunu alabilirsiniz. Oyun önümüzdeki hafta ücretsiz olacak. Bu yüzden tarihe dikkat ediniz ve fatura kısmında 0 TL yazdığına emin olunuz.

Oyunu oynamak için Origin hesabına da sahip olmanız gerekir.

STAR WARS BATTLEFRONT II NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında önümüzdeki haftanın oyunu belli oldu. Steam değeri 280 TL olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunu haftaya tamamıyla ücretsiz dağıtılacak. Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 14 Ocak TSİ 19.00'da ücretsiz olacak.

STAR WARS BATTLEFRONT II KONUSU NEDİR?

Haftaya ücretsiz dağıtılacak olan Celebration Edition, oyunun kendisiyle birlikte ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS™: THE RISE OF SKYWALKER™'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.

Hikaye modunun yanı sıra güçlü bir multiplayer'a da sahip olan Battlefront II, üstün görsel kalitesiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde EA oyunlarının fiyatları epey yüksek olduğu için Battlefront II'yi oynayamayan oyuncular vardı. Bu anlamda Epic'in kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.

STAR WARS BATTLEFRONT II SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10

İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 or later

İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith Processor (Intel): Intel Core i7 6700 or equivalent

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan