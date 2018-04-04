Standard Profil'e İhracatın Yıldızları Ödülü

Otomotiv sektörünün sızdırmazlık profil sistemlerinde Türkiye'nin lider şirketi Standard Profil Grubu Türkiye'nin en çok kauçuk ihraç eden üçüncü firması ödülüne layık görüldü.

Türkiye ekonomisine geçen yıl 16 milyar doların üzerinde ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildiği ödül töreni Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'ün katılımıyla dün akşam Raffles İstanbul Otel'de gerçekleştirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Standard Profil Grubu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazanan firmalar arasında yerini aldı.

Grup, 2017 yılında gerçekleştirdiği üretimle Türkiye'nin en çok kauçuk ihraç eden üçüncü firması ödülüne layık görüldü.

Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, sektör temsilcileri ödüllendirildiği İhracatın yıldızları Ödül Töreni'ne Standard Profil Grubu adına Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel katıldı.

Yücel "Standard Profil Grubu olarak bugün 5 kıtada, 8 ülkede, 12 üretim tesisi ve 8000 çalışanımız ile dünya devi otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profili tedarik ediyoruz. 1991'de yaptığımız ilk ihracattan bugüne, Grubumuz artan rekabetçi yapısı ve kaliteli üretimi ile ülkemize katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de sadece Düzce fabrikamızdan yaptığımız ihracatla üçüncülük ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz. Ürünün yanı sıra, Türkiye'de Ar-Ge Merkezlerinden teknoloji ve inovasyon da ihraç eden Standard Profil Grubu adına aldığım bu ödül için, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL