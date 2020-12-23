Stadyumlardan iş merkezlerine kadar en kalabalık tesislerin güvenliği 'Pilot' sistemine emanet

PACS) olarak da adlandırılan 'Pilot' sistemini hizmete sundu. Sistem, spor tesislerinden metrolara, havaalanlarından büyük iş merkezlerine ve müzelere kadar tüm kalabalık tesislerin güvenliğini sağlamak için tasarlandı.

'Pilot' sisteminin tanıtımı dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birinde yapıldı. Tanıtım, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Lokomotiv Moskova-Salzburg (Avusturya) maçı öncesinde Moskova'daki "RJD Arena" stadyumunda gerçekleştirildi. Bu sistem, daha öncesinde 2018 FIFA Dünya Kupası, 29. Dünya Kış Universiade 2019 ve 2017 FIFA Konfederasyon Kupasında tesislerin entegre güvenliğini sağlamak için başarıyla kullanıldığından dolayı Pilot sisteminin sunumu bir spor etkinliğinde yapıldı.

"Büyük tesislerin entegre güvenliği alanındaki çözümler şimdi Rus pazarına giriyor"

Pilot sisteminin daha önce yalnızca özel kategorideki görevler için kullanıldığını söyleyen Rosatom Dijitalleşme Direktörü Ekaterina Solntseva, "Büyük tesislerin entegre güvenliği alanındaki çözümler şimdi Rus pazarına giriyor ve geniş bir tüketici yelpazesine sunuluyor" ifadeleri kullandı.

Pilot sisteminin uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir Rus dijital ürünü olduğunu vurgulayan Solntseva, şöyle devam etti:

"Bu, Rosatom'un bir dijital ürün satıcısı olarak ciddi potansiyelini ve Rus dijital gelişmelerinin yabancı tekliflerle başarılı bir şekilde rekabet etme becerisini göstermektedir. Bu anlamda Pilot, ithal ikamesinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayan bir örnektir. Burada yaptığımız yabancı bir ikamenin yerli yerine mekanik olarak değiştirilmesi değil, uluslararası pazarda rekabetçi olan kendi geliştirmelerimizin ve ürünlerimizin yaratılmasıdır."

Tesisler, tek bir erişim kontrol sisteminde birleştirilebiliyor

Bu sistem sayesinde coğrafi olarak farklı konumlardaki tesisler, gerçek zamanlı olarak yaklaşık 1 milyon kullanıcıya destek veren tek bir erişim kontrol sisteminde birleştirilebiliyor. Sistemle daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Pilot, Fisht (Sochi), Russian Railways Arena (Moskova), Nizhny Novgorod Arena ve diğerleri dahil olmak üzere 11 Rus şehrindeki 12 büyük spor stadyumu tek bir merkezde birleştirdi.

"Organizatörler için gönül rahatlığı, ziyaretçiler için kolaylık, herkes için güvenlik" sloganı, Pilot'un pek çok önemli avantajını yansıtıyor. PACS 'Pilot', halka açık etkinliklerde ve korumalı tesislerde kontrol, güvenlik ve aynı zamanda ziyaretçilerin rahatlığını sağlıyor. Sistem, biyometrik yüz analizi dahil olmak üzere tüm popüler okuma teknolojilerini kullanarak ziyaretçilerin kontrollü alana erişim haklarını belirliyor. Pilot sistemi, giriş ve çıkış verilerini kaydederek dış sistemlerle de bilgi alışverişinde bulunuyor.

Aynı anda 1 milyondan fazla talebi karşılayabiliyor

Yüksek bir iş hacmine sahip olan Pilot, turnike başına saatte 450 kişilik talep ile aynı anda 1 milyondan fazla talebi karşılayabiliyor. Sistem, bilgi güvenliği alanında Rusya ve uluslararası ISO/ IEC 15408 standartlarına uygun olarak geliştirildi. Pilot, sistemin bilgilerini yetkisiz elde etmekten, değiştirmekten veya kullanma yeteneğini kaybetmekten korumak için bir alt sistem oluşturdu. Öngörülemeyen durumlarda, sistem yerel olarak depolanan "beyaz" ve "kara" listeleri kullanarak otonom bir modda çalışabiliyor ve tesisin yangın sistemleriyle de bütünleşiyor. Ek olarak, sistemde acil bir durum anında tüm turnikelerin kilidini hızlı bir şekilde açmanızı sağlayan "Anti-panik" koruma modu da bulunuyor.

Pilot sistemi, Rosatom'a ait Radyoelektronik Mühendisliği Araştırma ve Tasarım Enstitüsünün (NIKIRET) bir dalı olan "FNPTS M.V. Protsenko A.Ş. "PO START" tarafından geliştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı