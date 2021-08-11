St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
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St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'la İskoçya'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda kaleyi ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine İsmail Çipe koruyacak. Ucunda Avrupa Ligi play-off karşılaşması olan bu maçta görev alacak Çipe'ye, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Çipe'ye destek yağdı.

TARAFTARLAR, İSMAİL ÇİPE'YE GÜVENİYOR

St. Johnstone'la İstanbul'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine rövanş maçında Galatasaray'ın kalesini İsmail Çipe koruyacak. Avrupa Ligi play-off biletinin kazanılacağı maçta formayı giyecek 26 yaşındaki kaleciye sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.

St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı
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Ali Gülhan
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St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı - Haberler Spor
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