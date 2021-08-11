St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini koruyacak İsmail Çipe'ye taraftardan destek yağdı

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'la İskoçya'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda kaleyi ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine İsmail Çipe koruyacak. Ucunda Avrupa Ligi play-off karşılaşması olan bu maçta görev alacak Çipe'ye, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.