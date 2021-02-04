St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu
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St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu

04.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:40

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiralığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsarken, Mısırlı golcüyü isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Fransız ekibi St. Etienne'in çok pişman olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı.

Konu ile ilgili bir haber kaleme alan Fransız basını, St. Etienne yetkililerinin Mohamed'i kaptırdığı için pişman olduğunu yazdı.

Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmasının ardından Modeste'yi kadrosuna dahil eden St. Etienne, oyuncunun gelişinden memnun kalmadı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI, FRANSA'DA DUYULDU

Mohamed, Başakşehir ağlarını sarsınca Etienne yetkilileri büyük bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkına vardı.

St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu
St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu
Haber Yorumları (3)
START: Üstüm açık kalmadı dedi demeyin Bu adamın feneve 2 veya 3 golü var ahan da buraya yazıyorum imza START
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ŞUNU DİYEYİM: Yahu, yapmayın böyle haberler hani şöyle 15-20 gol atar pişman oldular falan denilebilir de, 45 dklık bir maç oynadı ve penaltıdan -o da neredeyse kaleci çıkaracaktı- attığı bir gol sonrası bu neyin pişmanlığı. Eğer bu haberleri korona sürecinde insanları eğlendirmek için yapıyorsanız, eywallah!
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ULTRA: yan fenevlisin yada 8 taş lısın aslanın büyüklüğünü kabul edip saygı göster rütbeni bil. . .
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