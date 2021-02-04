St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu

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Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiralığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsarken, Mısırlı golcüyü isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Fransız ekibi St. Etienne'in çok pişman olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Başakşehir ağlarını sarsmıştı.

Konu ile ilgili bir haber kaleme alan Fransız basını, St. Etienne yetkililerinin Mohamed'i kaptırdığı için pişman olduğunu yazdı.

Mısırlı golcüyü Galatasaray'a kaptırmasının ardından Modeste'yi kadrosuna dahil eden St. Etienne, oyuncunun gelişinden memnun kalmadı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI, FRANSA'DA DUYULDU

Mohamed, Başakşehir ağlarını sarsınca Etienne yetkilileri büyük bir yeteneği ellerinden kaçırdıklarının farkına vardı.