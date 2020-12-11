St. Etienne - Angers maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki St. Etienne - Angers maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Fransa Ligue 1'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de St. Etienne - Angers maçıdır. Peki St. Etienne - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ST. ETİENNE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

St. Etienne - Angers maçı 11 Aralık Cuma günü (bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ST. ETİENNE - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

St. Etienne - Angers maçını Bilyoner TV, Bein Sports beIN Connect kanallarından izleyebilirsiniz.

ST. ETİENNE - ANGERS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade Geoffroy Guichard, SaintÉtienne'da oynanacak.