SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak
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SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alan emekliler, bu Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Emeklilerin alacağı zam oranı, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek.

Yılda iki kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılki ikinci zam aylarının gelmesiyle birlikte ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. Buna göre emeklilerin alacakları zam oranı, 5 Temmuz'dan sonra açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

OCAK AYI ZAMMI 8.36 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olmuştu. Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

AYNI AY İÇERİSİNDE ALACAKLAR

Emekliler 5 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.

DOĞRUDAN ETKİSİ 0.6 OLACAK

Elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 15 ve yüzde 12'lik zamların tüketici enflasyonuna doğrudan etkisi 0.6 puan olacak. Enerji maliyetlerinin artması başka zamları da tetikleyeceği için toplam etki 1 puanı aşabilir. Fakat bu yüzde 1'lik artış Temmuz ayında gerçekleştiği için emeklilerin ve memurların zamlarına yansımıyor. Ekonomistler ise artışın maaşlara yansıtılması görüşünü savunuyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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