SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar?

14.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:51

2019 yılında en düşük emekli maaşı bin 181 lira olarak verilirken 2020 yılında bu oran bin 256 lira şeklinde düzenlenebilir. Aralık ayı enflasyon oranına göre netlik kazanacak 2020 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın 2019 yılı son beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 11,62 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6,29 olacak. Maaşlarda 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞLARI

En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş şeklinde ödenmeye devam ediyor. Eğer zam oranı yüzde 6,29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak.

En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

2019 yılında Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5,71 olarak gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5,71 çıktı. Her şeyi Aralık enflasyon oranları belirleyecek.