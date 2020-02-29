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SSC Napoli 1-1 FC Barcelona Maç Özeti

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda FC Barcelona, SSC Napoli'yle eşleşti. Napoli'nin San Paolo Stadyumu'nda oynanan ilk maçta ev sahibi ekip, Dries Mertens'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda baskını arttıran Barcelona, Semedo'nun asistinde Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve FC Barcelona rövanş maçı için avantajlı skorla döndü

29.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:21

2019-20 Son 16 Turu'nda FC , SSC 'yle eşleşti. Napoli'nin San Paolo Stadyumu'nda oynanan ilk maçta ev sahibi ekip, 'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda baskını arttıran Barcelona, Semedo'nun asistinde Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve FC Barcelona rövanş maçı için avantajlı skorla döndü

Kaynak: Dugout

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