Sri Lanka'da bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safiri bulundu
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Sri Lanka'da bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safiri bulundu

Sri Lanka'da bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safiri bulundu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Sri Lanka'nın Ratnapura bölgesinde bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu.

Sri Lanka'nın Ratnapura bölgesinde bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu.

BBC'nin haberine göre, safir taş, bahçesine kuyu kazan ev sahibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Uzmanlar, yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki mavi renkteki taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceğini belirtiyor.

Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, taşın yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait olabileceğine işaret etti.

Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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