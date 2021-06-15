Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 409 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 409 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,83 azalarak 195 milyon 460 bin 350 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 409 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 371 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 372 lira 443 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 449 lira, en düşük 302 lira 16 kuruştan işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı