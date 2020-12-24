Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

24.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:42
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 224 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 224 lira 73 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,22 azalarak 165 milyon 236 bin 490 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 325 lira 54 kuruş, en düşük saat 05.00'te 224 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 496 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 82 kuruş, en düşük 225 lira 95 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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