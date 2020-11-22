Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

22.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 550 lira, en düşük 218 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 550 lira, en düşük 218 lira 96 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,8 artarak 184 milyon 975 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 550 lira, en düşük saat 04.00'te 218 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 71 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 4 kuruş, en düşük 219 lira 25 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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