Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:49
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 51 kuruş, en düşük 236 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 51 kuruş, en düşük 236 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,88 artarak 151 milyon 333 bin 565 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 328 lira 51 kuruş, en düşük 03.00'te 236 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 302 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 898 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 60 kuruş, en düşük 224 lira 24 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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