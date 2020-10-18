Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

18.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 66 kuruş, en düşük 223 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 66 kuruş, en düşük 223 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,05 artarak 148 milyon 677 bin 294 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311 lira 66 kuruş, en düşük 02.00'de 223 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira, en düşük 224 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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