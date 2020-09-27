Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada elektrik fiyatları

27.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,72 artarak 195 milyon 340 bin 90 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 599 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'de 244 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 353 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 362 lira 987 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 70 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Halife Hafter Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Müge Anlı Bülent Ersoy Özlem Yıldız
Spor Falcao Sörloth Samatta Eddie Newton Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Ankara Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:33:35. #1.15#
title