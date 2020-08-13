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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 4 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
13.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:42

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 4 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,87 azalışla 172 milyon 767 bin 844 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 47 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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