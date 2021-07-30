Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı, 2 bin 97 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı, 2 bin 97 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 672 bin 351 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 10 milyon 178 bin 247 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 97 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 658 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 160 lira 23 kuruş, satış fiyatı 2 bin 34 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 817 bin 469 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 371 bin 95 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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