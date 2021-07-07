Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 982 bin 941 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 79 bin 688 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 933 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 122 lira 17 kuruş, satış fiyatı 1998 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 487 bin 587 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 47 bin 806 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow