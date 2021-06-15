Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1723 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1723 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 564 bin 751 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 690 bin 477 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1723 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 222 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1794 lira 75 kuruş, satış fiyatı 1672 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 30 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 427 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı