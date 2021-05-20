Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1736 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1736 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 934 bin 638 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 845 bin 362 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1736 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 300 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1788 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1684 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 142 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 170 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Lale Karabıyık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Adem Büyük Dorukhan Toköz Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:41:51. #1.15#

title