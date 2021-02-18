Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1210 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1210 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 773 bin 737 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 35 bin 906 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1210 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 584 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1246 lira 79 kuruş, satış fiyatı 1174 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 266 milyon 501 bin 315 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 268 milyon 994 bin 695 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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