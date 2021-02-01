Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 665 bin 433 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 174 bin 925 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1271 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 385 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1309 lira 17 kuruş, satış fiyatı da 1232 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 198 milyon 723 bin 705 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 198 milyon 224 bin 108 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı