Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

14.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 780 bin 8 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 523 bin 993 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1358 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 1279 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 867 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 541 bin 560 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 331 bin 512 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:25:39. #1.15#
title