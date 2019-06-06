Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 538 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 211 bin 345 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 493 bin 908 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 538 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 937 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 584 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise bin 492 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 60 milyon 125 bin 818 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 52 milyon 827 bin 984 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA