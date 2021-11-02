Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Sporting Lizbon - Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, bu hafta Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları merak ediliyor. Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş bu karşılaşmayı alma gayretinde. Futbol severler karşılaşmaya az bir süre kala Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara cevap arıyor. Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde
SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı, 3 kasım Çarşamba günü saat 23:00'teExxen'de canlı olarak yayınlanacak.