Sporcuların performansları bu merkezde ölçülecek

23.09.2019 09:41

ATATÜRK Üniversitesi'nin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle kurduğu 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi', sporcuların ve kulüplerin ilgisini çekmeye başladı. Yaz sezonunda Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın Traktör Sazi takımının performans ölçümünü yapan merkez, Altınordu ve Samsunspor'la da anlaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tesisin temelde eğitim amaçlı olacağını, performans laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği sonucu Erzurum'da 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruldu. Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak hizmet verecek merkezde 4 ayrı laboratuvar bulunuyor. Merkezde sporcuların kuvvet, dayanıklılık, beceri, reaksiyon ve vücut kompozisyonu analizleri; kinesiyoloji, atletik performans, egzersiz fizyolojisi ve nöro-psikoloji laboratuvarında yapılacak. Sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığı merkez, lisans ve lisans üstü eğitimlerde kullanılarak, bu alana hizmet edecek yeterlilikte kalifiye insan gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığı merkezde, ayrıca fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve tuz odası yer alıyor.

Dünyada spor alanında çok ileri seviyede ülkelerin kullandığı sporcu performans ölçüm merkezlerinin benzeri Antalya, İstanbul ve Ankara'da bulunuyor. Yıl sonuna kadar tüm ekipman alımları yapıldıktan sonra tanıtım ve pazarlama çalışmalarının tamamlanması ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk aşaması yerine getirilmiş olacak. Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ikinci aşaması olan rehabilitasyon hizmeti için çalışmalar en kısa zamanda tamamlanıp, önümüzdeki sezona bir sporcunun ihtiyacı olan tüm hizmetlerin sunulduğu donanımlı bir merkez haline gelecek.

2016 yılından itibaren Atatürk Üniversitesinin büyük bir değişim sürecine girdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Ülkemizin en çok örgün öğrenci potansiyeline sahip olan üniversitelerin başında gelen Atatürk Üniversitesi, bu ihtiyaca cevap verme adına var olan hizmet ağını da genişletiyor. İçerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi ile üniversitenin modern bir spor kompleksine kavuştu. Sadece üniversitemize değil, bölgemize ve aynı zamanda ilerde geliştirilebilecek projeler ile sağlık alanına da hizmet verecek bir merkeze sahip olduk" dedi.

SPOR KULÜPLERİNE HİZMET VEREBİLECEĞİZ

Atatürk Üniversitesi'nin yeni vizyon ve dönüşüm projesi kapsamında merkezin açıldığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ise, "Merkezde şu anda performans ölçüm ve değerlendirme yapılıyor. Bunun bir sonraki adımı rehabilitasyon. Önümüzdeki dönemlerde rehabilitasyon ile ilgili adımlar atılacak. Sporcuların başarılarının saliselerle ölçüldüğü günümüzde bu merkezde yapılan ölçümler çok önemli. Sporcuların performans değerleri bu tür merkezlerde yapılıyor. Sporcunun kuvveti, devamlılık, dayanıklılık, hangi bölgede ne eksiklikler var buradaki yapılacak ölçümlerle belirlenebiliyor. Biz burada performans ölçümünü yaptığımız sporcuların test sonuçlarını veriyoruz ona göre antrenman planlaması yapılıyor" diye konuştu.

Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın Traktör Sazi takımının ölçümlerini yaptıklarını belirten Kishalı, önümüzdeki günlerde tüm federasyonlar ve spor kulüplerine hazırlayacakları katalogları göndererek onları buraya davet edeceklerini söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Sever de, merkezin sadece sporcular için değil spor yapmayanlar için de önemine dikkat çekti. Özellikle kardiyovasküler fiziksel uygunlukla ilgili yapılacak çalışmaların insanların dayanıklıkları ve kalpleriyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Sever, laboratuvarda bulunan fanusun ise vucüttaki yağ oranını ölçtüğününü anlattı.





Kaynak: DHA