Avrupa ikincisi karateci Zümra Rezzan İm: Ben o altın madalyayı alacağım

Almanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 55 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Zümra Rezzan İm, hem mutlu hem üzgün olduğunu belirterek, 'Bu burada bitmeyecek, altın madalyayı alacağım' dedi.

ALMANYA'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı kadın kumite 55 kiloda gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Zümra Rezzan İm, hem mutlu hem de üzgün olduğunu söyleyerek, "Bu burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Eissporthalle Frankfurt'ta gerçekleştirilen müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli sporcu, "Hem çok üzgünüm hem çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini aktaran ve altın madalyayı kaçırdığı için gözyaşlarını tutamayan genç sporcu, "Buraya gelene kadar gerçekten çok çabaladım. Benim için büyükler kategorisinde bir ilkti. Hep olacaktı, olmadı. Sonunda buradayım ve başardım. Tabii ki tam anlamıyla başaramadım. Kendime, aileme, akrabalarıma ve hocalarıma verdiğim sözler vardı. Verdiğim sözleri tutamadığım için üzgünüm. Bu burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum. Bana dua eden, destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BU KEZ ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM'

Önlerinde Akdeniz Oyunları, seneye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bu kez altın madalya almak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BABAM BURAYA BENİ DESTEKLEMEYE GELDİ'

Öte yandan ailesinin her zaman kendisine destek verdiğini anlatan İm, "Babam buraya beni desteklemeye geldi. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
