Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesindeki zumba ve cimnastik salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesindeki zumba ve cimnastik salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Hizmete sunulan salonun açılışını Dr. Büşra Türkmen gerçekleştirdi. Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın eşi Kerime Polat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Müftü Hasan Başoğlu'nun eşi Zehra Başoğlu, Sağlık İl Müdürü İlker Hancı'nın eşi Esra Hancı, Ümit Derneği Başkanı Nesli Kocabey, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün eşi Ayşe Bülbül, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul'un eşi Havva Kul ile akademik ve idari personeller açılışa katılım sağladı.

Pek çok sportif faaliyeti olanaklı kılan salon, spor araştırmaları için imkan sağlamakla birlikte çeşitli kurslara da ev sahipliği yapacak şekilde dizayn edildi. Böylece Baberti Külliyesinde bulunan sosyal ve sportif tesislere bir yenisi daha eklenmiş oldu. - BAYBURT

Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayburt Üniversitesi, Cimnastik, Bayburt, Rektör, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title